«Помогаете делать чище»: жителей Подмосковья поблагодарили за раздельный сбор мусора

Сортировка мусора помогает не только избежать огромных свалок, но и дает сырье для производства лавочек в парках и даже посуды. Огромный вклад в успешную реализацию реформы вносят жители Подмосковья. Разделяя отходы, они делают регион чище.

«Уважаемые жители Подмосковья! Спасибо, что разделяете отходы и помогаете делать Подмосковье чище. Московская область стремится сохранить свою природу. И в этом непростом вопросе помогаете именно вы», — отметили в правительстве Московской области.

Контейнеры для раздельного сбора мусора появились в регионе больше года назад. Уже в первые месяцы возникла проблема с нехваткой синих баков. Люди стали активно заполнять их бумагой, пластиком, металлом и стеклом. Это показало, что реформа нашла отклик у местных жителей.

Сейчас уже более трех миллионов граждан разделают мусор перед тем, как выкинуть его в тот или иной бак. Количество синих контейнеров тоже увеличивается. За 2019 год на переработку отправили 1,5 миллиона тонн отходов, а в этом году планируют переработать уже два миллиона тонн мусора.

Все это помогло закрыть 28 свалок отходов из 39. Если раньше мусор отправился бы именно туда, то сейчас из него изготавливают мебель для парков, посуду, канцелярские товары и детали для авиапромышленности.

«Мы надеемся, что в этом году результат будет еще лучше: два миллиона тонн. Это станет возможно только при Вашей поддержке», — отметили в правительстве.