Помочившийся на храм в Улан-Удэ молодой человек извинился перед верующими и всей Бурятией

Молодой человек накануне залез на крышу храма и справил там нужду. Полицейские задержали 20-летнего правонарушителя. Он рассказал, что напился и захотел на высоту. Он пообещал, что такого больше не повторится, и заявил, что раскаивается.

«За этот поступок мне стыдно. Я раскаиваюсь, такого больше не повторится с моей стороны. Хочу извиниться перед всеми жителями республики за свой поступок. И перед всеми верующими искренне извиняюсь», — заявил на допросе задержанный.

Он объяснил, что вместе с приятелем принял на грудь и захотел посмотреть на город с высоты. Они по лесам залезли на православный храм, где провели 15 минут. Видеозапись момента, когда парень мочится на собор, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись разошлась в Сети.

«Улан-удэнцы, неучащиеся и неработающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок», — сообщили в МВД региона.

Второй задержанный отметил, что опозорил себя и своих родных.