Помочившегося на фото ветерана блогера предложили отправить на уроки истории

Блогера, который помочился на стенд с фотографией ветерана ВОВ в Измайлове, стоит отправить на обучение истории вместе с его родителями. Такое мнение в беседе с «360» выразил председатель организации ветеранов «Боевое братство» Ставропольского края Николай Борисенко.

По его мнению, за такие поступки должны отвечать не только те, кто их совершил, но и их родители, которые не смогли объяснить, почему совершать подобное недопустимо.

«Я бы привлек к ответственности в первую очередь его родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось [ему от них]. Он не головой думал», — заметил он.

Борисенко добавил, что таких блогеров стоит направлять куда-нибудь на обучение вместе с родителями, чтобы они уважали историю свою и ветеранов.

Видео, на котором парень справил нужду на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове, появилось в Instagram пользователя ogm4tt_aka_bamperone. Вскоре запись исчезла.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что полиция проводит проверку по факту случившегося. После того как личность молодого человека будет установлена, ему придется ответить за содеянное.