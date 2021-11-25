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    25 ноября 2021, 11:22

    Помочившегося на фото ветерана блогера предложили отправить на уроки истории

    Глава «Боевого братства» Борисенко: помочившемуся на фото ветерана нужно учить историю

    Александра Прохорова, Ольга Назаркина

    Блогера, который помочился на стенд с фотографией ветерана ВОВ в Измайлове, стоит отправить на обучение истории вместе с его родителями. Такое мнение в беседе с «360» выразил председатель организации ветеранов «Боевое братство» Ставропольского края Николай Борисенко.

    Помочившегося на фото ветерана блогера предложили отправить на уроки истории

    По его мнению, за такие поступки должны отвечать не только те, кто их совершил, но и их родители, которые не смогли объяснить, почему совершать подобное недопустимо.

    «Я бы привлек к ответственности в первую очередь его родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось [ему от них]. Он не головой думал», — заметил он.

    Борисенко добавил, что таких блогеров стоит направлять куда-нибудь на обучение вместе с родителями, чтобы они уважали историю свою и ветеранов.

    Видео, на котором парень справил нужду на стенд с фото ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове, появилось в Instagram пользователя ogm4tt_aka_bamperone. Вскоре запись исчезла.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что полиция проводит проверку по факту случившегося. После того как личность молодого человека будет установлена, ему придется ответить за содеянное.