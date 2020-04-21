Таксисты попросили власти Москвы помочь с масками
«Большинство водителей не могут купить маски ввиду их физического отсутствия. Уважаемый Сергей Семенович, просьба оказать содействие в организации единого механизма выдачи масок и средств защиты для водителей такси», — сказано в документе.
Как сообщает ТАСС, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, водители должны носить маски. При этом менять их нужно каждые три часа. Помимо этого, таксисты должны иметь в наличии антисептики и обрабатывать салон своих автомобилей.
Организация объяснила, что на смену водителю требуется около 4-5 масок. Это увеличивает его расходы примерно 200-250 рублей в день. При падении спроса более чем на 50% — эти расходы избыточные.
«Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают», — говорится в письме.
Ранее стало известно, что столичных врачей будут бесплатно возить на такси. Оплачивать номера в гостиницах для медиков и их поездки на такси будут из городского бюджета.