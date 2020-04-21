Таксисты попросили власти Москвы помочь с масками

Водители такси обратились к Сергею Собянину с просьбой организовать им выдачу масок. Соответствующее письмо мэру Москвы направил общественный совет по развитию такси.

«Большинство водителей не могут купить маски ввиду их физического отсутствия. Уважаемый Сергей Семенович, просьба оказать содействие в организации единого механизма выдачи масок и средств защиты для водителей такси», — сказано в документе.

Как сообщает ТАСС, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, водители должны носить маски. При этом менять их нужно каждые три часа. Помимо этого, таксисты должны иметь в наличии антисептики и обрабатывать салон своих автомобилей.

Организация объяснила, что на смену водителю требуется около 4-5 масок. Это увеличивает его расходы примерно 200-250 рублей в день. При падении спроса более чем на 50% — эти расходы избыточные.

«Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают», — говорится в письме.

Ранее стало известно, что столичных врачей будут бесплатно возить на такси. Оплачивать номера в гостиницах для медиков и их поездки на такси будут из городского бюджета.