Помочь даже в тяжелых случаях. Российские ученые испытали вакцину против аллергии на кошек

Российские ученые начали доклинические испытания вакцины против аллергии на кошек. В будущем она поможет даже тяжело больным пациентам. Об этом «360» рассказала научный сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины университета имени Сеченова Ксения Рябова.

«Мы сейчас находимся на этапе доклинических испытаний. Активно работаем с модельными животными. Также тестируем уже полученные кандидаты вакцины, те вакцины, одна из которых станет нашим конечным продуктом. Готовимся потихонечку приступать к клиническим исследованиям. Точных дат пока назвать не могу. Но уже достаточно серьезно продвинулись в доклинических испытаниях», — рассказала Рябова.

Она отметила, что сейчас существует лечение от аллергии, которое сотрудники используют в клинической практике. Но на территории РФ от эпидермальных аллергенов, к которым относится кошка, препаратов не зарегистрировано.

«Если говорить о нашей разработке, это принципиально нового поколения препарат. В той терапии, что используется сейчас, применяются натуральные компоненты. Это имеет ряд проблем и ограничений. Первое — побочные эффекты в виде усиления той самой аллергии. По сути, мы вводим аллерген, которые постепенно вырабатывает толерантность к нему. Наша разработка получена генно-инженерным путем», — рассказала ученый.

Из аллергена кошки выделили компоненты, выбрали те, которые имеют клиническую значимость. Их также разделили на маленькие кусочки — пептиды. И отобрали только те, которые будут работать положительно. Пептиды, вызывающие аллергическую реакцию, ученые убрали.

«Так мы потенциально получили гипоаллергенную вакцину. Это позволит использовать препарат пациентам с тяжелыми формами аллергии. Этот препарат потенциально обладает превентивными действиями. До момента, когда аллергия стартовала, мы можем ее заблокировать. Это пока как амбиционные планы, говорить об этом рано», — подчеркнула собеседница «360».

«С учетом текущей ситуации говорить о сроках сложно. Врачи и ученые сфокусированы немного на другом. Точных дат сказать не могу. Надеемся, что в течение 1,5-2 лет мы выйдем на клинические исследования. И уже после этого можно будет говорить о регистрации и так далее», — добавила Рябова.

Она выразила надежду, что в течение 5-10 лет этот препарат будет зарегистрирован и его смогут получать пациенты. Но пока все это в планах. Важную роль играют результаты и финансирование.

«Вакцина — продукт сотрудничества двух серьезных университетов — Венский медицинский и Первый медицинский. Это российско-австрийская разработка. Раньше попытка создать такую вакцину была. Она провалилась на этапе клинических исследований», — напомнила эксперт.

По словам научного сотрудника, уникальность нового препарата в том, что впервые была проведена оценка всех известных на данный момент аллерго-компонентов кошки и из них выбраны те, которые имеют клиническую значимость.