Помидоры, огурцы и картофель в России подорожали

В России за неделю, с 5 по 11 октября, выросли цены на плодоовощную продукцию. В среднем они поднялись на 1,8%. Наибольший рост показали помидоры и огурцы.

Индекс потребительских цен в стране оценили специалисты Федеральной службы государственной статистики. Данные опубликованы на сайте Росстата.

Стоимость картофеля поднялась на 4,35%, свежие огурцы стали дороже на 10,85%, а помидоры — на 9,66%. На 0,17% выросла цена на белокочанную капусту. Лук, наоборот, подешевел на 0,31%, морковь — на 0,98%, а яблоки — на 1,38%.

Если сравнивать цены начала года, то к 11 октября картофель стал стоить на 38,92% дороже, капуста — на 86,49%, лук — на 21,07%, морковь — на 31,36%. Стоимость огурцов уменьшилась на 38,09%, помидоры подешевели на 16,77%, а яблоки — на 2,1%.

Полукопченые и варено-копченые колбасы за указанный промежуток времени подорожали. Цены поднялись и на мясные консервы, детское питание и сметану — на 0,7%. Свинина, вареные колбасы, шоколадные конфеты обойдутся на 0,5% дороже. Сливочное масло, печенье и пастеризованное молоко — на 0,4%.

Гречка с 5 по 11 октября стала стоить на 0,88% дороже, подсолнечное масло — на 0,12%, яйца — на 3,31%.