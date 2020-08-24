В распоряжении «360» оказались видео, на которых показаны повреждения собаки из Красноярска. Жителя города заподозрили в том, что он сперва изнасиловал, а затем попытался убить животное.

О случившемся волонтерам центра помощи животным «Хатико дом» сообщили очевидцы. Они написали, что на улице Щорса в Красноярске мужчина пытался убить собаку, которую, возможно, изнасиловал ранее.

Волонтер-куратор Елена Шушеначева рассказала «360», что когда они приехали на место, полиция уже задержала подозреваемого. Собака тем временем лежала в подъезде — туда ее занесли люди, когда на улице начался дождь.

«Выяснилось, что собака была домашняя. Ее зовут Джуля, ей 10 лет. Она жила у дедушки. Каким-то образом этот человек — то ли они там пили, то ли что еще — скорее всего она помешала им, и мужчина начал ее бить, убивать. Молотком по голове, душить начал, что еще делать — неизвестно», — отметила Елена Шушеначева.

Хозяин попытался заступиться за собаку, тогда мужчина избил и его, заявила собеседница «360». Когда мужчина решил, что убил собаку, он потащил ее на свалку. Это увидели молодые люди — именно они отбили собаку и позвонили волонтерам и полицейским. Пострадавшее животное забрали в клинику и обследовали.

«У нее черепно-мозговая травма, из-за которой был поврежден спинной мозг, в часть тела не поступали импульсы. Голова пробита в трех местах. Выяснилось, что собака около двух недель болела — у нее была пиометра, гнойное воспаление матки. В таком состоянии собака лежала долго, потому что у нее в промежности завелись опарыши», — рассказала она.

По словам Шушеначевой мужчину допросили и отпустили. Уголовное дело еще не возбуждено.