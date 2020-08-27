Глава Башкирии заявил, что БСК не может поменять собственника

Передача Башкирской содовой компании (БСК) другому собственнику после получения регионом контрольного пакета акций невозможна. Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров.

«Нет конечно <…>, мы не можем сказать, что, когда предприятие контролировалось республикой, оно плохо развивалось. Поэтому я считаю, что мы войдем в управление предприятием и спокойно будем решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизации производства», — рассказал он в эфире телеканала РБК

Экоактивисты вышли на протесты в Башкирии из-за того, что компания собиралась разработки горы Куштау. Хабиров после разговора с местными жителями приостановил все работы, а после сообщил о решении дать горе статус природного памятника.

Ранее российский президент Владимир Путин раскритиковал БСК за то, что организация получает деньги, но почти ничего из этого не инвестирует в развитие Башкирии. Глава государства поручил Генпрокуратуре проверить, законно ли сократили госдолю в БСК в 2013 году.