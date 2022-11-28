Общество 28 ноября 2022, 10:32 Пользу регистрации товарного знака для самозанятых объяснили в комитете по налогам «Опора России»

Читать 360tv в

Председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России», сооснователь сервиса для самозанятых «ЯЗАНЯТ» Павел Зюков в разговоре с изданием РИАМО объяснил пользу регистрации товарного знака для самозанятых.

По его словам, такая мера поможет самозанятым обезопасить свой бизнес без дополнительных затрат.

Реклама

«Регистрация товарного знака поможет не только защитить свой бизнес от недобросовестных конкурентов, но и исключить вероятность использования чужого товарного знака», — добавил Зюков.

Реклама

Ранее стало известно, что в России с июня 2023 года у граждан появится возможность зарегистрировать свой собственный бренд.