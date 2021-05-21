Пользу компьютерных игр объяснили в администрации президента

Пользу от компьютерных игр усмотрели в администрации президента: благодаря им молодые люди могут приобрести навыки, которые помогут им в жизни. Однако чрезмерно увлекаться играми тоже не стоит.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что во всем нужно соблюдать баланс. Его процитировало РИА «Новости».

«Даже те же компьютерные игры. Понятно, что всегда должен быть баланс. Увлечение компьютером содержит в себе и риски», — сказал Кириенко.

Он призвал людей старшего поколения адекватнее относиться к подобным увлечениям молодежи.

В пример сотрудник президентской администрации привел игру Dota. По сложности интеллектуальных решений Кириенко сравнил ее с шахматами.

«Но в ней есть одно большое преимущество: шахматы — это индивидуальная игра, а это командная игра», — подчеркнул он.

Игры, по мнению чиновника, с детских лет приучают работать в команде. Человек понимает, что в одиночку ничего не добьется.

«Тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который им в жизни пригодится, просто колоссальный», — заключил Кириенко.