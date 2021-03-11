Пользовательница Twitter обиделась на книжный магазин из-за шоколадки

Пользовательница Twitter обиделась на книжный магазин «Читай город» из-за сексисткой шутки на шоколадке. Еще больше ей не понравился ответ представителей книжной сети на ее твит.

В преддверии Международного женского дня в «Читай город» появились шоколадки, на которых нарисована одинокая девушка с кошками. На обертке написано: «Сильной и независимой. Шоколад для тебя, дорогая. если ты не найдешь себе парня, эти кошки станут реальностью».

Одну из клиенток магазина возмутил дизайн шоколада. Она в нем увидела сексизм. Девушка написала в Twitter, что больше не пойдет в этот магазин, раз они используют шутки на продукции, которые могут оскорбить женщину.

«Читай город» ответил девушке, что на вкус и цвет все шоколадки разные. Реплай возмутил девушку еще больше, чем шоколадка. Пользовательницу поддержали ее подписчики.

Большинство женщин отметили, что им действительно неприятно от этой фразы. Однако нашлись и те, кто не понял, чем могла обидеть шоколадка. Один из участников беседы заметил, что феминистки прошлого боролись за свои права, а современных феминисток угнетает шоколадка.