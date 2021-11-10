Пользователям YouTube перестанут показывать количество дизлайков под видео

YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео. Теперь число негативных отметок будет видеть только авторы роликов. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Мы делаем подсчет дизлайков на YouTube приватным, но кнопка „Не нравится“ никуда не денется. Это изменение начнет постепенно внедряться с сегодняшнего дня», — заявили в YouTube.

В компании пояснили, что перед введением изменений провели эксперимент. Для некоторых пользователей закрыли отображение количества дизлайков под видео, но саму возможность поставить негативную оценку оставили. В итоге зрители стали меньше пользоваться кнопкой «Не нравится».

Специалисты сервиса считают, что нововведение поможет создать уважительную среду на YouTube. Пользователи перестанут специально атаковать авторов видео дизлайками.

«Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от оскорблений. Наша работа не закончена, и мы продолжим вкладывать в нее», — подчеркнули в компании.

Теперь количество дизлайков будет видеть только автор ролика. Алгоритмы продолжат учитывать дизлайки пользователя для подбора рекомендованных видео.