Пользователям рассказали методы борьбы с телефонными мошенниками

Методов борьбы со слитыми базами данных нет. Но есть правила общения с мошенниками, которые обезопасят от потери денег.

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал агентству «Прайм», что выдает в собеседнике мошенника.

«Если в письме, смс или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш, или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенничеством», — сказал эксперт.

Александр Герасимов рассказал, что не нужно открывать сообщения, электронные письма и переходить по ссылкам, если отправитель вам неизвестен. Также всегда нужно присматриваться к адресу отправителя, он омжет быть похож на настоящий, но с изменением одной буквы, например, wildberres вместо wildberries. Насторожить должны ошибки в письме, которые якобы пришли от банка, налоговой или других официальнх лиц.

Эксперт не исключает, что мошенник может владеть информацией о последней транзакции. При телефонном звонке он представится работником банка, назовет правдивые данные, войдет в доверие, а потом попытается получить пароль, код из смс и другую критичную информацию, которая в итоге позволит получить доступ к деньгам жертвы.

«Не сообщайте никогда никакие данные, не переходите по ссылкам, будьте внимательнее», — сказал Герасимов.