Пользователям понравилось видео с летящим тополиным пухом. На самом деле это шерсть хаски

Летом аллергикам приходится туго. Природа цветет, а белые клочья тополиного пуха парят в воздухе и устилают землю. В Сети показали, что пух в целом может появиться в любое время. Достаточно вычесать хаски.

Забавный ролик с участием представителя породы ездовых собак опубликовали в Twitter. На нем красуется стоящий на возвышении пес, которого обдувают феном.

С хаски клоками летит шерсть, оседая на траву. По своему виду она действительно похожа на пух, которого полно во время цветения тополя.

Ролик набрал уже более 100 тысяч просмотров. В комментариях к публикации пользователи удивились, как много ворса выдули из собаки пылесосом.

«Я хотел бы, чтобы моя собака стояла на месте, чтобы я мог сделать то же самое. Она попыталась бы сбежать, если бы я попробовал это», — посетовали владельцы домашних животных.

В ответ писали, что хаски можно было бы пристегнуть. Другие знатоки породы и собак в целом заметили, что при этом пес все равно может крутиться как бешеный.