Пользователям iPhone помогут следить за питанием

В обновлении iPhone появится новая функция. Пользователи смогут контролировать свое питание с помощью приложения «Здоровье». Об этом сообщил инсайдер Коннор Джуисс (Connor Jewiss) в своем Twitter.

По словам Джуисса, в приложении «Здоровье» должен появиться дневник калорий. Пользователи смогут следить за количеством и качеством потребляемой пищи, а также вести подсчет калорий. Система будет подстраиваться под образ жизни каждого пользователя и рассчитывать суточную норму калорий.

В магазинах приложений существует много программ для подсчета калорий. Некоторые из них можно связать с приложением «Здоровье», чтобы совмещать показатели двух программ. Данные о продуктах можно ввести в приложение вручную или отсканировать штрихкод.

В обновлении iPhone пользователей ждет ряд других нововведений. Разработчики обновили ночной режим, улучшили приложение iMessage, а также внесли изменения в уведомления и интерфейс.