Пользователям хотят разрешить отключать алгоритмы соцсетей

Рекомендательные сервисы, которые используются в социальных сетях и новостных агрегаторах, должны подвергаться независимому аудиту и по желанию пользователей отключаться. Такие предложения уже направили в Госдуму и Совет федерации.

Авторами инициативы стали эксперты московского отделения Ассоциации юристов России, сообщил «Коммерсант». По мнению юристов, такие алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам, а также влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов.

Пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, считают эксперты комиссии, при этом доступность самого сервиса должна сохраняться.

Подобные сервисы используют социальные сети, онлайн-кинотеатры и онлайн-ритейлеры для предложения контента или товаров и услуг по интересам конкретного пользователя.

Однако участники рынка эти опасения не разделяют. По их мнению, предложения комиссии избыточные, и они несут риски «для всей цифровой экономики».

Эксперты выяснили, что люди стали испытывать «цифровую» усталость. За последний год поведение потребителей сильно изменилось. Теперь многие не выпускают смартфон из рук даже во время просмотра телевизора. Теперь крупные бренды намерены по-новому добиваться внимания покупателя.