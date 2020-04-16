Пользователи запустили новый тренд в TikTok

Из-за режима самоизоляции во время борьбы с коронавирусом все салоны красоты закрыты. Девушки вынуждены приводить себя в порядок сами, сидя дома.

Пользователи социальной сети TikTok предлагают слабому полу украшать себя всем, что попадется под руку. Некоторые используют гречку, например.

В соцсети уже появились обучающие ролики, как сделать себе «гречневые» стильные брови. Тренд, естественно, юмористичный. Однако он помогает развлекаться в четырех стенах.

К сожалению, пользователи не показывают, как удалять потом крупу с лица. И не совсем ясно, не придется ли ее сбривать вместе с бровями.

Напомним, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировано в таких странах, как: США (644 806), Испания (182 816), Италия (165 155), Франция (147 863), Германия (135 230).

В России 16 апреля было объявлено о 27 938 случаях.