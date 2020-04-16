    16 апреля 2020, 17:42

    Пользователи запустили новый тренд в TikTok

    Анастасия Кременчугская

    Пользователи TikTok запустили новый тренд в социальной сети. Они показывают, как должны выглядеть брови на карантине. Об этом написала «Экспресс газета».

    Из-за режима самоизоляции во время борьбы с коронавирусом все салоны красоты закрыты. Девушки вынуждены приводить себя в порядок сами, сидя дома.

    Пользователи социальной сети TikTok предлагают слабому полу украшать себя всем, что попадется под руку. Некоторые используют гречку, например.

    В соцсети уже появились обучающие ролики, как сделать себе «гречневые» стильные брови. Тренд, естественно, юмористичный. Однако он помогает развлекаться в четырех стенах.

    К сожалению, пользователи не показывают, как удалять потом крупу с лица. И не совсем ясно, не придется ли ее сбривать вместе с бровями.

    Напомним, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировано в таких странах, как: США (644  806), Испания (182  816), Италия (165 155), Франция (147 863), Германия (135 230).

    В России 16 апреля было объявлено о 27  938 случаях.