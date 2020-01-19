Пользователи WhatsApp пожаловались на перебои в работе

Тысячи пользователей из разных стран мира жалуются на проблемы в работе WhatsApp. Перебои с мессенджером заметили и в России.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировал сайт Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений различных интернет-ресурсов. По его данным, самые сильные сбои наблюдаются в Нидерландах, Испании и Германии — в этих странах на серьезные неполадки в работе WhatsApp пожаловались пользователи из разных городов. Во Франции, Великобритании, Австрии, Аргентине и Италии ситуация получше — основные проблемы там наблюдаются в столицах.

В России на перебои работы мессенджера пожаловались пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерово и Ставрополя. Самые сильные сбои зафиксированы в Москве.

Подавляющее большинство пользователей отметили проблемы с подключением к серверу — 93%. Еще по 3% юзеров не могут авторизоваться и воспользоваться мессенджером через веб-сайт. В комментариях Downdetector многие жалуются, что не могут отправлять фото- видео- и аудиосообщения.