Общество 21 декабря 2022, 03:10 Пользователи WhatsApp отправили рекордное число сообщений во время финала ЧМ-2022 Unsplash

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Рекордное количество отправленных сообщений зафиксировали в WhatsApp во время финала чемпионата мира по футболу. Пользователи писали по 25 миллионов раз в секунду, сообщили на странице мессенджера в Twitter.

«Устанавливаем новые рекорды. Более 25 миллионов сообщений в секунду во время пенальти. Рады быть частью этого», — подчеркнули в WhatsApp.

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Чемпионат мира по футболу завершился в Катаре в воскресенье, 18 декабря. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции по пенальти. В честь победы аргентинский президент Альберто Фернандес объявил 20 декабря выходным днем.

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Жители Буэнос-Айреса заполонили центральные улицы города, в надежде встретить игроков национальной команды. Футболисты ехали на автобусе пять часов, но добраться до конечной точки маршрута так и не смогли. Спортсменов пришлось эвакуировать на полицейских вертолетах, так как людей собралось слишком много.

Глава Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Чики Тапиа извинился перед фанатами и заявил, что игроки поприветствуют всех с вертолетов.