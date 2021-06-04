Пользователи высмеяли ролик с «инопланетянином» в Индии. Видео

В Сети появилось видео, снятое в индийском штате Джаркханд. По мосту рядом с плотиной Чадва ночью шла высокая худая фигура в белом. Она странно выглядела и двигалась. На видео слышно, как водители проезжающих машин комментируют увиденное.

Ролик привлек много внимания в местных сегментах соцсетей. Он набрал тысячи просмотров. Кого-то видео напугало, кто-то даже потребовал, чтобы НАСА и Илон Маск расследовали инцидент. Некоторые пользователи с тревогой предположили, что это был инопланетянин или призрак.

Однако в целом комментаторы изрядно повеселились на счет неизвестно шутника, на коленке сляпавшего откровенную подделку. Многие отметили, что видео не четкое, и оператор сознательно сдвигает камеру в сторону, когда неизвестный останавливается. Следовало бы напротив увеличить масштаб.

«Обычный парень после прививки», — констатировал один из пользователей. Другой предположил, что все гораздо проще — на видео попал пьяный мужик.

«Инопланетяне всегда сначала приземляются в США», — авторитетно заявил другой знаток.

На днях стало известно, что британское Минобороны уже в следующем месяце может создать группу охотников за неопознанными летающими объектами (НЛО). Военных впечатлил доклад пентагона о погоне американских истребителей за летающими тарелками в 2014 году.