Признание девушки породило целую волну откровений о бергамоте.

«Я думала это листья какие-то», — заявила Паух Надежда.

Пользователь MGSchuetze_Hans до этого момента считал, что бергамот и бегемот — это один и тот же «зверь».

‏Под этим постом отметились около 300 человек со своими представлениями о бергамоте. Люди думали, что бергамот — это цветок, корешок, какой-то овощ или даже сорт пельменей. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

На самом деле бергамот — цитрус. Результат скрещивания омеранца и цитрона. Эти плоды вырастают на вечнозеленых деревьях, которые могут достигать 10 метров в высоту. В пищу их не употребляют, а вот эфирное масло бергамота используется в парфюмерии и для ароматизации некоторых сортов чая.