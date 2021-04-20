Пользователи TikTok призвали подписать петицию против тестирования косметики на животных

Подписать петицию против тестирования косметики на животных призвали в комментариях к популярному видео в TikTok. Главным героем ролика является кролик Ральф. Он «работник» химической промышленности, написал «ФедералПресс».

«Все испытатели, и все они умерли на работе. И меня ждет то же самое. Но ничего. Мы рождены для испытаний. Для кроликов — это счастье. Да…», — делится кролик своими мыслями со зрителями.

Видео было опубликовано в аккаунте столичного диктора Антона Киреева. Изувеченное животное рассказывает о своем рабочем дне и о своей тяжелой судьбе. Публикация стала настолько популярной, что в TikTok почти под каждым роликом комментаторы оставляют сообщения с просьбой подписать петицию на change.org. Речь идет о призыве прекратить испытывать косметику на животных. Петиция собрала уже около 300 тысяч подписей.

В настоящий момент такой вид тестирования запрещен или ограничен в 40 странах мира. В их числе Индия, Израиль, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Турция и Тайвань. На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан, испытания на животных разрешены.