Пользователи Tele2 смогут пользоваться мессенджерами за границей бесплатно из-за коронавируса

Абоненты Tele2 смогут пользоваться мессенджерами бесплатно за рубежом. Так компания решила поддержать соотечественников, застрявших за границей из-за карантинов.

Как сообщили в пресс-службе компании, абоненты Tele2 могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе. Услуга действует в таких странах, как Австралия, Австрия, Ватикан, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Латвия, Литва, Сан-Марино, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Услуга «Безлимитные мессенджеры за границей» доступна даже при нулевом баланс при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber и «ТамТам». Воспользоваться ей можно будет до 6 апреля, в начале следующего месяца компания объявит, есть ли необходимость в продлении акции.

Активировать услугу можно на любом тарифе, для этого пользователи должны войти в свой личный кабинет или отправить сообщение с запросом.

«В это непростое время нам важно как оператору внести свой вклад в разрешение сложной ситуации и снижение общей напряженности. Мы уже приняли ряд мер для поддержки абонентов Tele2 за рубежом. Свободный обмен сообщениями избавит наших клиентов от необходимости думать о балансе и поможет сохранять связь с домом. Так они будут легче справляться с проблемами, лучше ощущать поддержку родных и приближать возвращение домой», — сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин добавил, что эта услуга позволит клиентам, оказавшимся в сложной ситуации с учетом введения ограничений на пересечение границ, оставаться на связи со своими близкими.

Это не первая услуга поддержки граждан России, оказавшихся за рубежом от Tele2. Ранее они ввели услугу «На доверии», которая позволяет пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб. 18 марта Tele2 на день сделала бесплатной услугу «Безлимитный интернет за границей». С 17 марта компания обнулила стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские горячие линии по коронавирусу.