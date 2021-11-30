Пользователи соцсети перечислили меры по борьбе с закладчиками в общественных местах

Один из пользователей социальной сети Facebook написал в группе о своей проблеме. Он спросил совета по поводу того, как бороться с закладчиками в общественных местах. В ответ ему перечислили советы, которые могут помочь искоренить проблему рядом с домом.

Топик с советами появился в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood». Автор поста написал, что почти каждый вечер видит в Ленинградском парке личностей, которые пытаются отыскать наркотики между деревьями, в опавших листьях. . «Когда подходишь и демонстративно встаешь рядом, они скромно уходят, но потом возвращаются опять. Что можно сделать, интересно?» — поинтересовался мужчина.

Большинство пользователей сошлись на одном совете — что в таком случае нужно как можно раньше обращаться к правоохранителям. Они написали, что первым делом все необходимо заснять на телефон и потом предъявить это видео полицейским.

Также некоторые добавили, что лучше не подходить к таким личностям слишком близко, поскольку они могут быть не совсем адекватными. По поводу того, чтобы вызвать наряд прямо на место, пользователи отметили: полицейским не всегда удается поймать наркоманов с поличным.