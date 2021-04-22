Пользователи соцсетей вынудили снять с продажи книгу с фразой «заднеприводные уроды». Но это придирка

Пользователи русскоязычного Twitter решили устроить публичную порку для книги врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина». Они выдрали из контекста фразу о геях и вынудили снять произведение с продажи.

Первым об этом высказался пользователь под ником KirGoryacheff. Он призвал бойкотировать научпоп-книгу, выпущенную издательством «АСТ», а также магазины, где она продается. Запись набрала популярность. Репостить и лайкать ее стали представители ЛГБТ-сообщества и другие пользователи.

Источник фото: страница KirGoryacheff

Блогера возмутил отрывок, где написано, что ненавидеть никто не запрещал. Разжигать ненависть, оскорблять, дискриминировать нельзя, но иметь мнение и высказывать его — можно.

«На волне толерастии об этом все забывают и боятся даже шелохнуться. Однако разве сказать «Я ненавижу геев является оскорблением? Нет», — говорится в отрывке.

На той же странице есть и такие строчки: «Как же меня бесят заднеприводные уроды, которые диктуют мне, кого уважать, а кого нет, потому что они тупые!». В издательстве «АСТ» прокомментировали это и заявили, что слова являются мнением воображаемого персонажа, который так выражает свою ненависть.

Представители также отметили, что предоставляют своим авторам свободу для высказывания своего мнения, но за рамки закона не выходят. Они также порекомендовали прочитать текст от начала до конца, чтобы оценка была объективной.

Сам автор книги сообщил, что цитаты, приведенные в постах, не имеют никакого отношения к геям.

«Мой критик идеально демонстрирует описанную в соответствующей главе провокативную психологию. Проще говоря, уважаемый читатель воспринял всерьез неспецифический троллинг и демонстрирует нам наглядный пример того, как в любом слове можно разглядеть личное оскорбление», — процитировал его слова сайт издательства.

В целом автор и издательство дали понять, что никого не хотели оскорбить, но в приведенных отрывках, по их мнению, нет ничего плохого. Тем не менее одна книжная сеть «Лабиринт» после придирки читателя сняла с продажи эту книгу. Об этом было сообщено на странице в Twitter.