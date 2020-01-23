Пользователи соцсетей в восторге от турецкого кота
Сердца пользователей социальных сетей завоевал любвеобильный кот из Стамбула. Уличное животное зовут Тораман и он обожает обниматься, написал «Ридус».
В Турции за всеми кошками следят, как за домашними, и Тораман не стал исключением. Один из жителей решил отвезти его на прием к ветеринару. Кот так сильно проявлял свои чувства, что умилил врача и мужчину, которые его принес на обследование.
Ласки животного засняли на видео. Оно набрало более 80 тысяч лайков.