Пользователи соцсетей пришли в восторг от равнодушного к танцам кота

В TikTok набирает популярность видео, где кот равнодушно смотрит на энергичный танец хозяйки. В соцсетях ролик набрал уже более 120 тысяч просмотров и собрал около 15 тысяч лайков.

На видео хозяйка танцует рядом с котом. Но он не особо на это реагировал. У питомца были широко раскрыты глаза, как будто он ушел в нирвану. Кроме того, он на девушку не смотрел вовсе. Свое внимание он посвятил объективу.

«Когда она напилась и просит тебя посмотреть, как она танцует», — подписала ролик сам автор.

Под постом появилось множество комментариев.

«Мне кажется, он давно ушел в нирвану. Ноль эмоций, у меня у мужа такая же реакция», — писали подписчики.

Кто-то отметил, что кот мысленно упаковывает чемоданы. На странице девушки много подобных видео с питомцем.

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