Пользователи соцсетей не поверили в честную победу участницы детского Евровидения

Пользователи социальных сетей набросились на участницу детского Евровидения от России Софию Феськову. Она прошла отборочный тур и должна представить страну на международном конкурсе.

На странице Феськовой появилось множество гневных и оскорбительных комментариев. Пользователи посчитали, что она прошла отборочный этап с помощью накрученных голосов, передает ТВЦ. Организаторам даже пришлось закрыть страницу для комментирования. Разгневанные пользователи призывают не смотреть выступление 11-летней Софии в Варшаве.

Ранее родители других участников отборочного этапа пожаловались на непрозрачность проведения состязания. По их словам, непонятно, как жюри ставили баллы. Более того, полноценного выступления не получилось. В итоге жюри оценивали репетиции ребят, даже не предупредив их об этом, сообщил «Царьград».

Победе Софии Феськовой удивились не только пользователи соцсетей, но и другие участники конкурса. Мама одного из них рассказала, что ребята растерялись, когда услышали результаты, и даже не зааплодировали.

Детское Евровидение пройдет 29 ноября 2020 года в онлайн формате. Трансляция будет идти из Варшавы.