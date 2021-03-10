Пользователи сообщили о сбоях у «Ростелекома»

У пользователей «Ростелекома» начались перебои с интернетом. Это следует из данных на сайте Downdetector.

По данным сервиса Downdetector, на это жалуется 91% пользователей. Также у некоторых есть проблемы с телевидением. У многих проблемы возникли после 11:00 по московскому времени.

Источник фото: сайт Downdetector

На работу «Ростелекома» пожаловались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Саратова, Ставрополя, Казани, Новосибирска, Якутска и других городов.

Пресс-служба «Ростелекома» пока не прокомментировала ситуацию.

В прошлый четверг, 4 марта, пользователи со всего мира пожаловались на трудности в использовании Telegram. Также российские пользователи заявили о сбоях в работе у сервиса «Яндекс».