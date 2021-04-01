Пользователи сообщили о сбое в работе Тинькофф банка

Пользователи не могут зайти на сайт и в приложение банка «Тинькофф». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Сообщение о сбое в работе приложения появились около 10:00.

У 84% появились проблемы со входом в систему, 12% пожаловались на сбой всех сервисов, 2% не могут оплатить счета. Трудности возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов.

Источник фото: сайт Downdetector.

Один из клиентов банка — @brashowl — написал в Twitter, что у него возникли проблемы с «Тинькофф Инвестиции». По словам этого человека, приложение «вылетает каждую секунду».

Представитель банка в ответ заявил, что массовых проблем не наблюдается. Однако в организации обещали выяснить, в чем дело. Официальных комментариев пока нет.

В конце марта на массовый сбой в работе пожаловались пользователи Instagram. Они не могли зайти в приложение и просматривать ленту фотографий.