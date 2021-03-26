Пользователи сообщили о сбое у «Яндекса» и ряда провайдеров

Пользователи по всей России сообщили о сбое у «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Первые сообщения о неполадках в работе «Яндекса» начали поступать в пятницу, около 08:15. Наибольшее число пользователей (55%) сообщило о проблемах с работой почты. На сбой в работе сайта поисковика пожаловались 42% юзеров.

Источник фото: скриншот Downdetector

Проблемы в работе «Яндекса» наблюдаются у пользователей в ряде регионов России. Самое большое количество сообщений о неполадках зафиксировано от пользователей из Москвы.

Одновременно с «Яндексом» сбои в работе произошли у американских телекоммуникационных провайдеров Spectrum и Cox.

Сбои также произошли в работе игровых порталов EA и Apex Legends.

Ранее, 24 марта пользователи сообщали о сбое в работе Instagram. Самые серьезные проблемы в работе соцсети возникли у американских пользователей. С неполадками также столкнулись пользователи в ряде европейских стран.

А во вторник, 23 марта, пользователи в России сообщали о сбое в работе мессенджера Viber, поисковика Google, сервисов Mail.ru и сайта Тинькофф банка.