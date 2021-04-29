Пользователи сообщили о проблемах со связью у «Билайна»

Проблемы со связью начались у пользователей мобильной сети «Билайн». Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

О проблемах клиенты «Билайна» начали писать с 13:20. Пик жалоб был достигнут в 14:50. Пользователи столкнулись с проблемами мобильной связи (48%), мобильного интернета (43%). У некоторых (3%) возникли трудности с беспроводным доступом в Сеть. Сбои, в частности, наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбои у клиентов «Билайна» Источник фото: Downdetector

Несколько дней назад на сбой в работе видеохостинга YouTube жаловались пользователи из Западной Европы и США.