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    29 апреля 2021, 15:02

    Пользователи сообщили о проблемах со связью у «Билайна»

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Проблемы со связью начались у пользователей мобильной сети «Билайн». Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

    О проблемах клиенты «Билайна» начали писать с 13:20. Пик жалоб был достигнут в 14:50. Пользователи столкнулись с проблемами мобильной связи (48%), мобильного интернета (43%). У некоторых (3%) возникли трудности с беспроводным доступом в Сеть. Сбои, в частности, наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

    Пользователи сообщили о проблемах со связью у «Билайна» | Изображение 1Сбои у клиентов «Билайна» Источник фото: Downdetector

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