Пользователи сообщили о проблемах с Ростелекомом по всей стране

Больше всего жалоб поступает из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Казани. Пожаловались на сбой жители Челябинска, Нижнего Новгорода, Омска и Мурманска.

Источник фото: Downdetector

Самой частой проблемой стала нестабильная работа интернета: на это указали 96% пользователей. Еще у 2% произошел сбой всех сервисов, а 1% столкнулся с проблемами мобильного интернета.

Судя по карте сбоев, в предыдущий раз клиенты провайдера жаловались на его нестабильность 2 и 10 декабря. Были у Ростелекома перебои и 26 ноября.

В официальном Twitter-аккаунте Ростелекома пока никак не прокомментировали произошедшее. Накануне со сбоем работала и эта социальная сеть, причем во многих странах мира. Пользователи не могли войти в свой аккаунт и получить доступ к сайту.

Проблемы возникли и у сервисов Google. Причиной нестабильности мог стать сбой конфигурации инфраструктуры в одном их центров в Атланте.