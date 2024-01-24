Общество 24 января 2024, 07:39 Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram «Сбой.рф»: более 7 тысяч россиян пожаловались на сбой в работе Telegram РИА «Новости»

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За сутки 7167 российских пользователей сообщили о сбое в работе Telegram. Статистика представлена на сайте «Сбой.рф».

Поясняется, что если на графике отображается сильный отрыв от предыдущих значений, можно говорить о массовом характере сбоя. В данном случае отрыв очевиден: за прошлые сутки о проблемах сообщали лишь 1029 пользователей.

Причина сбоя неизвестна. На сайте предположили, что он мог возникнуть в результате аварии или по техническим причинам.

Больше всего проблем с использованием мессенджера возникло в Новосибирской области — оттуда поступило 35% жалоб. На втором месте — Хабаровский край с 19%, тройку замкнула Москва (10%). На пользователей из Санкт-Петербурга и Приморского края приходится 8% и 5% соответственно. Еще в 11 субъектах о сбое сообщили от 1% до 3% пользователей.

По данным сайта Downradar, проблемы начались около 22:00 23 января. Количество отчетов о неполадках в работе мессенджера достигло пика около 07:00.

Накануне, 23 января, россияне также заявили о сбое в работе YouTube.