Пользователи сообщили о масштабном сбое в Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным сервиса, проблемы с работой Telegram начали фиксировать в районе полудня. 88% пользователей пожаловались, что не могут запустить мессенджер. У 12% не отправляются сообщения.

downdetector

Чаще всего о сбое сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Испытывают трудности в Киеве, а также в Молдавии, Белоруссии и Грузии.

downdetector

Представители компании пока никак не прокомментировали сообщения о сбое в работе мессенджера.

Последний раз Telegram испытывал трудности в работе 18 июня. Еще один крупный сбой произошел в ночь на 7 июня. Тогда мессенджер упал у пользователей по всему миру. Люди не могли отправлять сообщения, жаловались на отсутствие соединения с сервером. У кого-то не не проходила авторизация.