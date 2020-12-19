Пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте»

Большинство пользователей испытывают проблемы с открытием сайта. Также есть трудности с отправкой сообщений. Некоторые не могут даже зайти в соцсеть.

Судя по карте на сайте Downdetector, чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи из европейской части России.

Источник фото: Downdetector

На этой неделе сбои происходили практически у всех крупных соцсетей и мессенджеров. Пользователи жаловались на сбой в WhatsApp, YouTube и Telegram. Выдвигались версии о перегрузке серверов или о намеренной диверсии. Конкуренты или просто люди, которым не нравится политика крупных IT-компаний, могут своими действиями ломать работу сервисов, чтобы проучить эти компании.

В середине недели у «ВКонтакте» кардинально изменился дизайн десктопной версии. Теперь наверху нет синей полосы, количество белого цвета увеличилось, а логотип стал ярко-синего цвета.