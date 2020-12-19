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    19 декабря 2020, 14:39

    Пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте»

    Юлия Булыгина

    Российские пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте». Жалобы фиксируются на сайте Downdetector.
    Пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте»

    Большинство пользователей испытывают проблемы с открытием сайта. Также есть трудности с отправкой сообщений. Некоторые не могут даже зайти в соцсеть.

    Судя по карте на сайте Downdetector, чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи из европейской части России.

    Пользователи сообщили о крупном сбое у «ВКонтакте» | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    На этой неделе сбои происходили практически у всех крупных соцсетей и мессенджеров. Пользователи жаловались на сбой в WhatsApp, YouTube и Telegram. Выдвигались версии о перегрузке серверов или о намеренной диверсии. Конкуренты или просто люди, которым не нравится политика крупных IT-компаний, могут своими действиями ломать работу сервисов, чтобы проучить эти компании.

    В середине недели у «ВКонтакте» кардинально изменился дизайн десктопной версии. Теперь наверху нет синей полосы, количество белого цвета увеличилось, а логотип стал ярко-синего цвета.