Пользователи сочли пророческим подзатыльник Зеленскому в клипе Киркорова | 360°

Общество 09 ноября 2022, 03:38 Пользователи сочли пророческим подзатыльник Зеленскому в клипе Киркорова Пользователи YouTube назвали пророческим подзатыльник Зеленскому в старом клипе Киркорова РИА «Новости»

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Пользователи YouTube обратили внимание на довольно старый клип певца Филиппа Киркорова. Они назвали пророческим момент, когда исполнитель дает подзатыльник нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Действующий политик в 2009 году снялся в музыкальном клипе на песню Киркорова «Просто подари». Вместе с ним на съемочной площадке были также Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная и Алексей Чадов. Пользователи стали активно обсуждать момент, когда Зеленский получает подзатыльник от певца. Перед этим Киркоров произносит сточку «вызову весь мир на войну».

В последнее время клип стал активно собирать новые просмотры. Под роликом появилось большое количество комментариев.

«Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине», — написал один из пользователей.

«Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому», — поддержал другой.

«Пророческие, однако, слова „вызову весь мир на войну, а когда с победой вернусь…“ и подзатыльник Зеленскому. <…> А мог бы хорошие роли играть, а стал игрушкой в чужих руках», — отметили под клипом.

Также комментаторы назвали видеоролик очень актуальным и подчеркнули, что в то время Зеленский был на своем месте.