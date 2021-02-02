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    02 февраля 2021, 15:32

    Пользователи снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

    Андрей Иванов

    В районе 15:00 по московскому времени очередной сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Вчера вечером на работу ресурса пожаловались почти две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных сетевых ресурсов.
    Пользователи снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

    Как сообщил сервис, у 73% не работает сайт, 23% не могут получать и отправлять сообщения, 3% не могут залогиниться. Сложности снова возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

    «У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются», — сообщили в пресс-службе соцсети.

    1 февраля программисты «ВКонтакте» так же быстро решили проблему.