Пользователи снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Как сообщил сервис, у 73% не работает сайт, 23% не могут получать и отправлять сообщения, 3% не могут залогиниться. Сложности снова возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

«У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются», — сообщили в пресс-службе соцсети.

1 февраля программисты «ВКонтакте» так же быстро решили проблему.