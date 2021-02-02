Пользователи снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
В районе 15:00 по московскому времени очередной сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Вчера вечером на работу ресурса пожаловались почти две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных сетевых ресурсов.
Как сообщил сервис, у 73% не работает сайт, 23% не могут получать и отправлять сообщения, 3% не могут залогиниться. Сложности снова возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.
«У части пользователей веб-версии могли возникать кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов „ВКонтакте“, но мы оперативно восстановили работу. Мы советуем пользователям обновить страницу, если проблемы с загрузкой сохраняются», — сообщили в пресс-службе соцсети.
1 февраля программисты «ВКонтакте» так же быстро решили проблему.