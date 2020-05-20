Пользователи Сети заступились за медсестру, которая надела купальник под защитный костюм

По данным газеты «Известия», пользователи сочли это абсолютно нормальным, потому что «человеку было жарко» и «все меры безопасности соблюдены».

«Если кого-то тревожит моральная сторона вопроса, то тогда давайте обяжем фигуристок, гимнасток, теннисисток выступать в каких-то закрытых непрозрачных одеждах», — написал один из комментаторов.

Известно, что пациентов медсестры это также не смутило, они прекрасно поняли женщину и выразили восхищение ее внешностью.