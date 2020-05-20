Пользователи Сети заступились за медсестру, которая надела купальник под защитный костюм
Медсестре, которая надела под прозрачный защитный костюм купальник, сделали выговор, но в интернете за нее заступились. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным газеты «Известия», пользователи сочли это абсолютно нормальным, потому что «человеку было жарко» и «все меры безопасности соблюдены».
«Если кого-то тревожит моральная сторона вопроса, то тогда давайте обяжем фигуристок, гимнасток, теннисисток выступать в каких-то закрытых непрозрачных одеждах», — написал один из комментаторов.
Известно, что пациентов медсестры это также не смутило, они прекрасно поняли женщину и выразили восхищение ее внешностью.