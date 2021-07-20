Пользователи Сети сообщили об установке «лежачего полицейского» на месте аварии в Солнцеве

На месте смертельной аварии в столичном районе Солнцево, где девушка на автомобиле Mazda сбила семью с детьми, установили «лежачий полицейский», сообщили пользователи Сети. Снимки установочных работ были опубликованы в сообществе «Автомобилисты Москвы» в Facebook.

На размещенных кадрах видно, как рабочие устанавливают «лежачий полицейский» рядом с автобусной остановкой и недалеко от пешеходного перехода.

Источник фото: «Автомобилисты Москвы» / Facebook

В московском районе Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова сбила трех детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель отвлеклась на телефон и не смотрела на дорогу, которую дети переходили вместе с мамой и бабушкой. Двое из трех пострадавших детей скончались в больнице.

Тверской суд Москвы отправил студентку РАНХиГС в следственный изолятор до 16 сентября. Эксперты отметили, что свою роль в решении суда сыграл общественный резонанс.

Такие ДТП часто происходят в России. Причина кроется в плохой организации движения в таких зонах. Эксперты также уверены, что нужно понять, почему водитель ошиблась, чтобы в будущем другие не повторили аварию.