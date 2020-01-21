Пользователи Сети раскритиковали министра образования Украины за жалобы на низкую зарплату

Министр уточнила, что в настоящее время она зарабатывает 36 тысяч гривен. Это составляет 91 тысячу рублей. Тем не менее, по словам Новосад, этих средств не хватит на воспитание ребенка.

«Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино <…> Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — заявила чиновница.

Однако интернет-пользователей слова Новосад задели за живое. Они обратили внимание на то, что средняя зарплата по Украине в трое ниже, чем у нее.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отметил, что за миллионами чиновнице следует идти в бизнес, и посоветовал перестать ныть «о себе единственной».

Ранее Анну Новосад высмеяли за безграмотность из-за публикации в Facebook.