Пользователи Сети назвали главный символ современного Петербурга

Пользователи «Единой карты петербуржца» назвали главную достопримечательность города и выбрали символ современной культурной столицы, написал сайт «Петербургский дневник».

Как считают местные жители, Петропавловская крепость, Медный всадник и Эрмитаж являются наиболее знаковыми объектами Петербурга. Новыми символами города называли «Лахта Центр», стадион «Газпром Арена» и парк-остров «Новая Голландия». Отмечается, что деловой комплекс в Лахте стал лидером списка с большим отрывом. За него отдали голоса 37 процентов опрошенных.

Урбанист Михаил Климовский не увидел в этом ничего сверхъестественного. Особенно, большое значение комплекс имеет для тех, кто приехал сюда в годы, когда небоскреб уже был возведен.

«Появляется новый вектор развития. Потенциал территории развертывается во времени, поскольку здание еще не функционирует на 100 процентов. Когда оно заработает, эффекты можно будет оценить, а они будут. Будет у нас новый, современный подцентр, который даст понять: Петербург не утратил идею Петра и по‑прежнему является городом модерна», — подчеркнул Климовский.