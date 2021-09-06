Пользователи портала «Госуслуги» должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте в личном кабинете в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Уже в самое ближайшее время пользователи портала „Госуслуги“ в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте», — сказал министр на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Его процитировал ТАСС.

Сейчас же россияне могут записаться на прием, посмотреть свои направления и другую информацию на сайте emias.info.

Ранее стало известно, что работу сайта госуслуг усовершенствовали. Пользователям больше не надо полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Данные будут загружаться автоматически. Изменения в работе сервиса утвердило российское правительство.

Если человеку нужно будет подать заявления на субсидии или другие выплаты, то сайте в режиме онлайн проверит наличие свидетельств ЗАГС у заявителя. Документ будет предзаполнен полученными данными.