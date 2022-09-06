Пользователи рунета сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Chrome | 360°

Общество 06 сентября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Пользователи рунета сообщили о сбоях в работе интернет-магазина Chrome Пользователи Сети сообщили о сбоях в работе сервисов Google Christian Wiediger/Unsplash. com

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Россияне столкнулись с некорректной работой сервисов Google, сообщил сайт comss.ru. По данным издания, пользователи рунета не смогли воспользоваться интернет-магазином Chrome.

Проблемы появились еще накануне, а сегодня число жалоб на ошибки в работе магазина расширений Chrome увеличилось. Пользователи рунета отметили, что не могут установить расширения для браузера, а также увидеть изображение профиля в любом из сервисов Google.

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При попытке скачать софт всплывает окно с текстом «При добавлении продукта в Chrome произошла ошибка». По информации издания, проблема исчезает, если повторить операцию, используя VPN-соединение.

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Летом россияне пожаловались на сбои в работе сервисов такси «Яндекс Go» и Uber. Пользователи не могли заказать автомобили в нескольких городах страны.

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