Пользователи Reddit рассказали о самых неудачных свиданиях

Обсуждение открыл пользователь, который рассказал, что познакомился с девушкой в Tinder. Они договорились о встрече на следующий день. Девушка пришла, а с ней и ее парень. Естественно, свидание не состоялось.

Ужин у другого пользователя закончился тем, что девушка, с которой он пришел на свидание, выпила три бутылки вина и начала буянить в ресторане. Когда их выгнали, молодой человек вызвал для девушки такси и отправил ее домой. Утром она прислала ему сообщение: «Я пропустила наше свидание. Я задремала и все проспала».

Еще одна пользовательница рассказала, что прекратила свидание с молодым человеком на середине. Он просто признался ей, что все сообщения присылала его мама, потому что он «не умел придумывать такие вещи».

Знакомая попыталась свести одну пользовательницу сайта со своим знакомым молодым вдовцом. Однако дальше общения по телефону дело не продвигалось. После четырех телефонных бесед девушка спросила, стоит ли дожидаться приглашения на свидание, на что она получила ответ, что он пока еще ждет… похорон своей умершей жены.

У еще одной девушки свидание закончилось тем, что друзья молодого человека притащили к нему в дом козу, которую они хотели принести в жертву и войти в контакт с миром духов.

Но, как выяснилось, не все заканчивается плохо. Пользовательница рассказала, что на первом свидании в ресторане еду несли почти час. Все это время приходилось поддерживать неловкий разговор. После этого пара пошла в кино, где сеанс прервали еще на 20 минут. Неловкий разговор продолжится. По дороге домой машина сломалась и пара пошла домой в снегопад пешком четыре мили (6,5 километра). «Мы женаты уже 37 лет», — подытожила пользовательница.