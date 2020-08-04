Пользователи разглядели фотошоп на фото Гагарина с иномаркой

Пользователи соцсети обсудили фотографию космонавта Юрия Гагарина с иномаркой. В комментариях под постом начали приводить доказательства, что над снимком поработали мастера фотошопа.

Фотография Юрия Гагарина с голубой иномаркой Matra появилась в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!». В Сети действительно много снимков космонавта с этой машиной, но все они черно-белые. Опубликованный же кадр выполнен в цвете. Одного из комментаторов сразу же смутил этот факт.

«Вообще машина в сером цвете была», — написал он.

Другие пользователи тоже нашли несостыковки на фотографии. Некоторые принялись обсуждать тени, а кто-то стал разглядывать женщин на заднем плане.

«У второй справа женщины куда нога правая делась? Вы бы хоть качественную фальшивку выкладывали, а не этот фуфел», — заявил подписчик.

«От машины тень падает, а от Гагарина — нет? Вы своих подписчиков совсем за идиотов держите?» — подчеркнул другой.

Кроме того, под постом отметили, что во времена СССР далеко не все могли себе позволить подобные иномарки. Пользователи задались вопросом, почему советская промышленность не выпускала достаточное количество таких машин для населения.