Пользователи раскритиковали ЦИАН после запрета дискриминации в объявлениях

Сервис по поиску аренды и продажи недвижимости ЦИАН столкнулся с волной негатива в социальных сетях и магазинах приложений после того, как запретил указывать в объявлениях национальность и вероисповедание потенциальных арендаторов квартир или покупателей. Новые правила начали действовать с 1 декабря, но пользователи обратили внимание на них только после того, как про это написали СМИ.

Как сообщило издание TJ, в магазине Google Play пользователи начали массово ставить единицы, чтобы уронить рейтинг приложения ЦИАН, а в комментариях пишут, что намерены сдавать квартиры «только славянам».

Во «ВКонтакте» сервис обвинили в «дискриминации русских» и следовании «новой повестке». К критике также подключились паблики с правым уклоном. Там предложили объявить бойкот сервису.

Одной из причин новых правил ЦИАН могло оказаться размещение ценных бумаг на Нью-Йоркской бирже. IPO прошло еще в начале ноября. А от новых клиентов требуют принять этический кодекс.

Но нашлись и те, кому новые правила ЦИАН понравились.



Те, кто не занял ни одну из сторон, отметили, что новое правило в борьбе с ксенофобией никак не поможет. Арендаторы найдут предлог, чтобы не селить «не славян» в своей квартире.

По новым правилам, авторы объявлений на ЦИАН могут внести туда поправки до 1 февраля. После этого все объявления, содержащие требования к потенциальным клиентам, основанные на цвете кожи, религии, национальности, гражданстве, отредактирует администрация сервиса.