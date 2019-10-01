Пользователи публикуют кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Жители и гости Санкт-Петербурга публикуют в социальных сетях фото и видео урагана «Мортимер», обрушившегося на Северную столицу.

«Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — говорится в сообщении в одной из групп «ВКонтакте».

Синоптики ранее предупредили, что на Санкт-Петербург надвигается ураган. До этого от природной стихии пострадали Западная и Центральная Европа. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что циклон принесет мощные порывы ветра, которые будут достигать 17–22 метров в секунду. Ураган будет особенно сильным к 18–19 часам 1 октября.

Однако также синоптик заметил, что следует ожидать обычную штормовую погоду, характерную для осенней поры.

В связи с повышением уровня воды в дельте реки Невы и усилением ветра было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, пишет «78.ru».

По состоянию на 06:00 часов утра уровень воды поднялся на 45 сантиметров. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено. Движение автомобилей по дамбе осуществлялось в штатном режиме.

«На 17:00 1 октября 2019 года угроза подъема уровня воды выше критических значений в дельте реки Невы миновала, ветровой нагон ослабил свою силу. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 17:10», — говорится в сообщении Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в Instagram.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено в 17:45. Комплекс защитных сооружений работает в штатном режиме. Отмечается, что «специалисты дежурной службы Дирекции КЗС остаются на рабочих местах в режиме готовности».