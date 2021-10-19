Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»

Сбой произошел во «ВКонтакте». Пользователи жалуются на проблемы как в приложении, так и на сайте.

По данным сайта Downdetector, жаловаться на проблемы стали после 07:00, пик обращений пришелся на 07:53. По состоянию на 08:00 было зафиксировано более четырех тысяч отчетов о сбоях в работе соцсети.

На трудности с приложением пожаловались 44% пользователей, на сайт — 35%, на подключение сервера — 21%.

Источник фото: Downdetector

Проблемы возникли в крупных городах, в частности, в таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что все сервисы и продукты работают.

«У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы „ВКонтакте“ — это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем», — отметили в пресс-службе соцсети.

Согласно сведениям с сайта Downdetector, предыдущие сбои у «ВКонтакте» фиксировались 13, 14 и 18 октября.

На прошлой неделе, 15 октября, произошел сбой в работе Instagram. На трудности жаловались жители из стран Западной Европы. Однако самый большой сбой в истории Сети произошел 4 октября. Тогда весь мир на несколько часов оказались лишены возможности пользоваться Instagram, Facebook и WhatsApp.