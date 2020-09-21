Пользователи пожаловались на сбой в Telegram

Днем 21 сентября в мессенджере Telegram произошел сбой. Больше всего пострадали пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Алматы.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов, 92% пользователей не могли подключиться и у 7% не получилось отправить сообщение.

Также на сбои пожаловались в Ростове-на-Дону, Казани, Тольятти, Саранске, Пензе, Ижевске, Челябинске, Самаре, Владивостоке, Иркутске, Смоленске, Одессе и Минске.

Несколько дней назад, 19 сентября, в Telegram уже произошел сбой. Тогда жалобы на работу приложения отправили как минимум из 13 городов России.

Ранее IT-специалисты рассказали «360», почему в социальных сетях происходят сбои и как компаниям удается решить эти проблемы. Одна их причин — обновление сайта.